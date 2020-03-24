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النجم البرتغالي رونالدو يتبرع لبلاده لمواجهة تفشي كورونا

الرياضة

النجم البرتغالي رونالدو يتبرع لبلاده لمواجهة تفشي كورونا
AFP Genya SAVILOV
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ذكر تقرير بريطاني اليوم الثلاثاء أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي ووكيل أعماله خورخي مينديز تبرعا بمواد طبية لمستشفيات برتغالية لمساعدة المصابين بفيروس كورونا.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن رونالدو ووكيله يقومان بتمويل ثلاث وحدات للعناية المركزة للمرضى الذين يعانون من الإصابة بفيروس كورونا في مستشفيات لشبونة وبورتو، بالإضافة لتبرعهما بمليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة أن قائد منتخب البرتغال ووكيله يخططان لتجهيز جناحين في مستشفى سانتا ماريا في لشبونة وجناح في مستشفى سانتو أنطونيو في بورتو.

وسيحتوي الجناحان في سانتا ماريا على عشرة أسرّة وأجهزة مساعدة على التنفس (للعناية المركزة)، بينما سيحتوي الجناح في سانتو أنطونيو على خمسة عشر سريرا وأجهزة المساعدة على التنفس.

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وسجلت البرتغال 2362 حالة إصابة بفيروس كورونا، وتوفي 29 شخصا حتى الآن، وهو معدل منخفض مقارنة بإيطاليا وإسبانيا، لكن نظامها الصحي بات تحت ضغط كبير.

المصدر: ديلي ميل + وكالات

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