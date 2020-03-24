شاهد.. 28 نجما بكرة القدم في حملة لمكافحة كورونا

شارك 28 لاعب كرة قدم في حملة نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لنشر نصائح صحية في محاولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

ويظهر في الفيديو اللاعبون يذكرون بغسل اليدين بشكل دائم وتجنب لمس الوجه والأنف والعينين، وبطريقة العطس الصحيحة التي تحول دون التسبب بنشر المرض، وبضرورة الحرص على ابقاء المسافة بين شخص وآخر والابتعاد عن الأشخاص المرضى أو الذين تظهر عليهم أعراض المرض.

وشارك في الفيديو الأرجنتيني ليونيل ميسي، والحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون، والحارس البرازيلي أليسون بيكر، والكاميروني صامويل إيتو، في حملة "انقل الرسالة لطرد فيروس كورونا".

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وانضم الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى منظمة الصحة العالمية في الحملة من أجل مكافحة فيروس كورونا.

وتبرع "الفيفا" بـ10 ملايين يورو لدعم جهود مكافحة الوباء الذي يجتاح العالم والذي تسبب في توقف النشاط الرياضي وأهم الاحداث الكبرى.

المصدر: FIFA