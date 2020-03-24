 
مباشر

نجم مانشستر سيتي: أحب ليفربول

الرياضة

نجم مانشستر سيتي: أحب ليفربول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/niep

كشف اللاعب الإنجليزي رحيم ​ستيرلينغ​ البالغ 25 عاما أنه لا يزال يحب فريقه السابق ​ليفربول​ على الرغم من انتقاله إلى غريمه ​مانشستر سيتي​ قبل خمسة أعوام.

وخلال حوار أجراه ستيرلينغ مع متابعيه عبر "إنستغرام"، تلقى نجم السيتي سؤالا من أحد الجماهير نصه: "هل تفكر في العودة إلى ليفربول".

ورد ستيرلينغ: "كي أكون صادقا معك.. أحب ليفربول. هذا النادي دائما في قلبي وقدم لي الكثير حتى كبرت".

وتوقعت العديد من التقارير أن يفتح جواب ستيرلينغ الباب أمام عودته إلى "الريدز".

إقرأ المزيد
شارابوفا تخرج من الحجر المنزلي وتظهر على شاطئ البحر (صورة)
شارابوفا تخرج من الحجر المنزلي وتظهر على شاطئ البحر (صورة)

يذكر أن ستيرلينغ لعب في صفوف ليفربول خلال الفترة من 2012 وحتى 2015، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي مقابل 50 مليون إسترليني.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا