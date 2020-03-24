شارابوفا تخرج من الحجر المنزلي وتظهر على شاطئ البحر (صورة)

نشرت نجمة كرة المضرب الروسية المعتزلة ​ماريا شارابوفا البالغة 32 عاما​ عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، صورة لها على شاطئ البحر.

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وأرفقت شارابوفا الصورة بالقول: "توجهت للشاطئ لبعض الوقت للتمتع بالهواء العليل في ظل المحافظة على البعد عن الناس.. فيروس كورونا.. وسوف أعود سريعا للمنزل لأطهو الطعام".

يذكر أن شارابوفا الحاصلة على 5 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى أعلنت اعتزالها عالم الكرة الصفراء في الـ26 من فبراير الماضي.

وحققت الحسناء الروسية خلال مسيرتها الاحترافية 36 لقبا، كما تربعت على عرش تصنيف محترفات كرة المضرب لـ21 أسبوعا.

المصدر: وكالات