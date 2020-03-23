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بعد وفاة أحد رؤساء ريال مدريد بكورونا.. رئيس آخر للنادي الملكي يصاب بالفيروس

الرياضة

بعد وفاة أحد رؤساء ريال مدريد بكورونا.. رئيس آخر للنادي الملكي يصاب بالفيروس
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ذكر تقرير صحفي إسباني، اليوم الاثنين، أن فيرناندو مارتين رئيس نادي ريال مدريد الإسباني الأسبق، تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مارتين تم نقله اليوم إلى مستشفى "بويرتا دي هييرو" بعدما ظهرت عليه أعراض المرض.

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وكان مارتين البالغ من العمر 72 عاما، قد تولى رئاسة ريال مدريد لفترة مؤقتة لأقل من شهرين في عام 2006، عقب استقالة فلورنتينو بيريز، وتمت الدعوة لانتخابات مبكرة فاز بها لاحقا رامون كالديرون.

وجاءت إصابة مارتين بعد يومين من وفاة لورينزو سانز، رئيس ريال مدريد في الفترة بين 1995 و2000، عن عمر ناهز 76 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا.

المصدر: وكالات

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