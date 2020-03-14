وست هام يقترح إلغاء الدوري الإنجليزي ونتائجه لهذا الموسم

اقترحت كارين برادي نائبة رئيس نادي وست هام يونايتد، اعتبار نتائج الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم لاغية بعد تعليق النشاط حتى 4 من أبريل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بالبلاد.

واعتبرت برادي أن إمكانية استئناف مباريات الدوري الممتاز هي ضرب من الخيال في ظل الوضع الحالي، خاصة بعد إعلان إصابة مدرب أرسنال وجناح تشيلسي بالمرض.

وقالت برادي لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "تعليق المباريات أو إلغاء الموسم بشكل كبير أمر لا ريب فيه".

وتابعت: "لا يمكن تفادي إمكانية إلغاء جميع المسابقات في الكرة الإنجليزية والدوري الإنجليزي أيضا، سيكون هذا الموسم باطلا في حال لم يتمكن اللاعبون من المشاركة في المباريات المتبقية".

Sorry Liverpool but the Premier League has to be declared null and void if players can’t play again | @karren_bradyhttps://t.co/6QACqgrMwzpic.twitter.com/o2Ie8t57lP — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 14, 2020

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وأضافت: "رابطة الأندية الإنجليزية تأمل في أن يتم التوقف ثلاثة أسابيع من اليوم وإعادته مرة أخرى لكن هذا سيكون في أرض الأحلام".

وتابعت: "ماذا سيحدث إذا لم يتم الانتهاء من مباريات (البريميرليغ وتشامبيون شيب) فإن الشيء العادل والمعقول الوحيد هو إعلان إلغاء الدوري بأكمله".

وأوضحت نائبة رئيس نادي وست هام يونايتد: "كيف ستتم معرفة من سيهبط ومن سيصعد للدوري الممتاز إذا لم تلعب كافة المباريات، فهي ضربة قوية لليفربول الذي قد يحقق لقبه الأول منذ 30 عاما".

وأعلنت رابطة الدوري الانجليزي لكرة القدم "بريميرليغ" الجمعة تأجيل المنافسات المقبل، كذلك تم تعليق مباريات دوري الدرجة الأولى "تشامبيون شيب" حتى 4 أبريل بسبب تفشي فيروس كورونا في بريطانيا.

ويحتل ليفربول المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة بعد لعب 29 مباراة، ويحتاج "الريدز إلى 6 نقاط فقط ليحسم اللقب، أما مانشستر سيتي فيأتي في الوصافة بـ 57 نقطة، فيما يقبع وست هام يونايتد في المركز الـ16 برصيد 27 نقطة.

المصدر: the sun