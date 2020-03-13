رسميا.. تأجيل الدوري الإنجليزي وحلم ليفربول في خطر

أعلنت رابطة الدوري الانجليزي لكرة القدم "بريميرليغ" الجمعة تأجيل المنافسات حتى 4 من أبريل المقبل، بعد إصابة مدرب أرسنال الإسباني ولاعب تشلسي من بين حالات أخرى، بفيروس كورونا.

وجاء في بيان للرابطة: "بعد اجتماع المعنيين اليوم، تقرر بالإجماع تعليق الدوري الإنجليزي على أن تكون العودة في الـ4 من أبريل، رهنا بالمشورة الطبية والظروف".

وجاء القرار بعد أن أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بيانا الخميس، أكدت فيه انطلاق مباريات الدوري بموعدها في الجولة الـ30 التي كان من المقرر أن تنطلق السبت، لكن ظهور عدة إصابات بفيروس كورونا في الدوري، منها مدرب أرسنال الإسباني ميكل أرتيتا وجناح تشلسي الشاب كالوم هادسون أودوي إضافة لدخول عدد من لاعبي إيفرتون وليستر بالحجر الصحي، استدعى إلغاء المباريات.

The Premier League, FA, EFL and WSL have collectively agreed to postpone the professional game in England



Full statement: https://t.co/XcDyzBp4Olpic.twitter.com/cmYjoY3LRR — Premier League (@premierleague) March 13, 2020

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ويقف ليفربول كأكبر المتضررين من قرار إيقاف المباريات وهو الذي كان قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب الدوري الغائب عن خزائن النادي لـ30 عاما.

ويحتاج "الريدز" للفوز في مواجهتين قبل أن يضمن التتويج بلقب "البريميرليغ"، حيث يتبقى في مسابقة الدوري 9 جولات على النهاية، وتأجيل الجولتين من الدوري 30 و31، مع احتمال تمديد التأجيل لاحقا، قد يعرض حلم ليفربول بالتتويج بين جماهيره والاحتفالات المرافقة إلى الضياع.

المصدر: "وكالات"