رسميا.. إيقاف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي رسميا إيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا في دول القارة العجوز.

وذكر "اليويفا" في بيان أصدره الجمعة: "جميع المباريات في مسابقات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، لن تتم في الأسبوع المقبل".

وأضاف البيان: "في ضوء التطورات بسبب انتشار فيروس كورونا في أوروبا والقرارات ذات الصلة التي اتخذتها الحكومات المختلفة، تم تأجيل جميع مباريات مسابقات أندية اليويفا المقرر لها الأسبوع المقبل".

وتابع: "يشمل ذلك باقي مباريات دوري أبطال أوروبا، وتحديدا إياب دور الـ 16 المقرر لها يومي 17 و 18 مارس 2020، وجميع مباريات الدوري الأوروبي، المقرر لها 19 مارس 2020، ومباريات دوري شباب الاتحاد الأوروبي، المقرر لها يومي 17 و 18 مارس 2020".

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.



Full statement: 👇 — UEFA (@UEFA) March 13, 2020

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وأوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه نتيجة لهذه التأجيلات، تم تأجيل قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والتي كان مقررا لها يوم 20 مارس الجاري، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيتم الإعلان عن أية قرارات أخرى بشأن موعد إجراء هذه المباريات والقرعة في الوقت المناسب.

وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا الخميس ممثلي الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 55، إلى جانب مجالس إدارة اتحاد الأندية الأوروبية ودوريات الاتحاد الأوروبي وممثل رابطة اللاعبين المحترفين، إلى اجتماع عبر الفيديو يوم الثلاثاء 17 مارس لمناقشة أثر تفشي فيروس كورونا على الكرة الأوروبية.

وجاء القرار بتعليق النشاط بعد إصابة عدد من لاعبي ومدربي الأندية الأوروبية المشاركة في البطولتين، وكذلك دخول دول كإيطاليا في فترة حجر صحي، كما تم تعليق النشاط في فرنسا وألمانيا، ومن المنتظر أن يتخذ القرار ذاته بخصوص "البريميرليغ" مساء اليوم.

المصدر: "وكالات"