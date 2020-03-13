هجوم فيروس كورونا على لاعب تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي ظهور نتائج فحص اللاعبين للاشتباه بفيروس كورونا، وتأكد إصابة اللاعب كولوم هودسون أودوي بالمرض.

وقال النادي في بيان رسمي إن نتائج الفحص لأودوي جاءت إيجابية مما يؤدي إلى عزل جميع اللاعبين والطاقم الفني والإداري واتباع تعليمات الحكومة في التعامل مع المصابين منعا لتفشي المرض.

وتأتي إصابة اللاعب البالغ 19 عاما لتحيط الشكوك بمواجهة أستون فيلا في الدوري غدا السبت، فيما أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن تأجيل مباراة أرسنال ضد برايتون بعد إصابة مدرب "المدفعجية" الإسباني ميكيل أرتيتا بالفيروس.

Club statement. — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 13, 2020

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يذكر أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سوف يناقش موقف استمرار منافسات "البريميرليغ" صباح الجمعة خلال اجتماع طارئ، بعد انتشار خبر إصابة مدرب أرسنال.

المصدر: chelseafc.com