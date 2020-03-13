 
مباشر

هجوم فيروس كورونا على لاعب تشيلسي

الرياضة

هجوم فيروس كورونا على لاعب تشيلسي
AFP BEN STANSALL
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nfmz

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي ظهور نتائج فحص اللاعبين للاشتباه بفيروس كورونا، وتأكد إصابة اللاعب كولوم هودسون أودوي بالمرض.

وقال النادي في بيان رسمي إن نتائج الفحص لأودوي جاءت إيجابية مما يؤدي إلى عزل جميع اللاعبين والطاقم الفني والإداري واتباع تعليمات الحكومة في التعامل مع المصابين منعا لتفشي المرض.

وتأتي إصابة اللاعب البالغ 19 عاما لتحيط الشكوك بمواجهة أستون فيلا في الدوري غدا السبت، فيما أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن تأجيل مباراة أرسنال ضد برايتون بعد إصابة مدرب "المدفعجية" الإسباني ميكيل أرتيتا بالفيروس.

إقرأ المزيد
بالصور.. كيف يقضي رونالدو وعائلته فترة الحجر الصحي في البرتغال؟
بالصور.. كيف يقضي رونالدو وعائلته فترة الحجر الصحي في البرتغال؟
إقرأ المزيد
مدرب أرسنال ضحية جديدة للفيروس
مدرب أرسنال ضحية جديدة للفيروس "المرعب"

يذكر أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سوف يناقش موقف استمرار منافسات "البريميرليغ" صباح الجمعة خلال اجتماع طارئ، بعد انتشار خبر إصابة مدرب أرسنال.

المصدر: chelseafc.com 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا