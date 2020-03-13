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مدرب أرسنال ضحية جديدة للفيروس "المرعب"

الرياضة

مدرب أرسنال ضحية جديدة للفيروس
AFP IAN KINGTON / IKIMAGES
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أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، إصابة الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب "المدفعجية" بفيروس كورونا، ووضع لاعبي الفريق بالكامل في الحجر الصحي.

وقال أرسنال في بيان "أي شخص في أرسنال اختلط بميكيل في الفترة الأخيرة سيخضع للعزل الذاتي كما تنص قواعد الحكومة. نتوقع أن يكون العدد كبيرا بما في ذلك جميع لاعبي الفريق الأول والجهاز التدريبي".

من جانبه أعرب ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق في تصريحات لموقع النادي، عن خيبة أمله بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.

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وقال أرتيتا البالغ 37 عاما: "أمر مخيب للآمال حقا، لكنني خضعت للاختبار بعد أن شعرت بالضعف، وسأكون في العمل بمجرد السماح لي".

ودعت رابطة الدوري الإنجليزي، لاجتماع طارئ اليوم الجمعة لمناقشة مصير المباريات المقبلة من عمر المسابقة.

وتوقفت كرة القدم بسبب تفشي الفيروس في الدوري الإيطالي والدوري الإسباني بقرارات رسمية من الاتحادات المحلية، ويدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تأجيل منافسات دوري أبطال أوروبا في الوقت الراهن.

المصدر: arsenal.com

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