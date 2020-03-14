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ناد فرنسي يعلن إصابة اثنين من لاعبيه بكورونا

الرياضة

ناد فرنسي يعلن إصابة اثنين من لاعبيه بكورونا
twitter \ ESTAC Troyes
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أعلن نادي تروا المنافس في دوري الدرجة الثانية الفرنسي لكرة القدم، أن اثنين من لاعبيه أصيبا بفيروس كورونا.

وجاء إعلان النادي في ساعة متأخرة من أمس الجمعة بعد أن أوقفت رابطة الدوري الفرنسي جميع مباريات الدرجتين الأولى والثانية خوفا من انتشار العدوى بالفيروس.

وأشار النادي إلى أن لاعبا في الفريق الأول، وآخر في أكاديمية النادي أصيبا بالفيروس.

وقال تروا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "تم وعلى الفور عزل اللاعبين في منزليهما، ويخضع النادي بكامله أيضا للاشراف الطبي".

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ولم يكشف النادي عن هوية اللاعبين المصابين بالفيروس، لكن وسائل إعلام فرنسية قالت إن المهاجم الكوري الجنوبي الدولي سوك هيون جون أصيب بالفيروس.

وأضافت تقارير إعلامية نقلا عن المدرب لوران باتل، أن مشاركة سوك في مباراة فريقه التي كانت مقررة الجمعة كانت محل شك لأنه لم يكن يشعر بأنه في "حالة جيدة جدا".

المصدر: "رويترز"

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