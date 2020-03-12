الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يقرر إيقاف كافة المباريات بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الخميس إيقاف كافة المباريات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

[COMMUNIQUÉ] - La FFF suspend l’ensemble de ses compétitions. pic.twitter.com/AQKGwQ9B6L — FFF (@FFF) March 12, 2020

وكانت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم قد أعلنت أول أمس الثلاثاء، إقامة جميع مباريات الدرجتين الأولى والثانية، خلف أبواب مغلقة حتى 15 أبريل المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

المصدر: رويترز