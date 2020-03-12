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الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يقرر إيقاف كافة المباريات بسبب كورونا

الرياضة

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يقرر إيقاف كافة المباريات بسبب كورونا
AFP Bertrand GUAY
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أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الخميس إيقاف كافة المباريات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم قد أعلنت أول أمس الثلاثاء، إقامة جميع مباريات الدرجتين الأولى والثانية، خلف أبواب مغلقة حتى 15 أبريل المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

المصدر: رويترز

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