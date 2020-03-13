رسميا.. تأجيل مباريات تصفيات الأمم الإفريقية 2021

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" اليوم الجمعة، تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، المقررة الشهر الجاري.

وأرسل "الكاف" خطابات رسمية إلى الاتحادات المحلية، لتأجيل مباريات الجولتين الثالثة والرابعة بدور المجموعات للتصفيات القارية، والتي كانت مقررة في الفترة بين 25 و31 مارس الجاري.

تأجيل تصفيات توتال كأس الأمم الإفريقية 2021. — CAF - AR (@caf_online_AR) March 13, 2020

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وورد في الخطابات، أن قارة إفريقيا تشهد حالات قليلة لانتشار فيروس كورونا، ولكن اللاعبين الوافدين من مختلف دول العالم للمشاركة مع منتخبات بلادهم، وتعليق رحلات الطيران في بعض الدول، دفع "الكاف" لاتخاذ قراره بتأجيل المباريات.

المصدر: وكالات