"الفيفا" يقرر تأجيل الجولتين الافتتاحيتين لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الخميس أنه قرر بالتنسيق مع اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" تأجيل الجولتين الأولى والثانية من تصفيات القارة المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وحسب البيان الرسمي الذي نشره "الفيفا" فإن تصفيات أمريكا الجنوبية التي كانت مقررة بين 23 و31 مارس الجاري تم تأجيلها إلى تاريخ سيتم تحديده في وقت لاحق، بسبب التفشي العالمي لفيروس كورونا المستجد.

Update on upcoming South American qualifiers for @FIFAWorldCup - https://t.co/GufkxZm84t — FIFA Media (@fifamedia) March 12, 2020

إقرأ المزيد

وسبق لـ"الفيفا" أن أعلن بالاتفاق مع الاتحاد الآسيوي، إرجاء مباريات التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي كانت مقررة في مارس ويونيو.

ويحترف العديد من لاعبي منتخبات أمريكا الجنوبية في القارة الأوروبية، حيث ينتشر الفيروس المستجد بسرعة كبيرة.

ولم يكشف الاتحاد القاري مصير بطولة كوبا أمريكا المقررة في الأرجنتين وكولومبيا بين 12 يونيو و12 يوليو.

وعطل الفيروس العديد من المسابقات الرياضية في مختلف أنحاء العالم، على غرار الدوري الإيطالي لكرة القدم ودوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وستقام العديد من المنافسات الرياضية دون جماهير.

المصدر: وكالات





