بالفيديو.. كوستا يثير الاستياء بسبب تصرفاته ومزاحه "الثقيل"

أثار دييغو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني الجدل بتصرفه عقب مباراة فريقه ضد ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، بعدما رفض التوقف من أجل الإجابة عن أسئلة الصحفيين.

وتحاشى كوستا التوقف كما هو متعارف عليه، عن طريق السعال المتعمد، وإعطاء صورة أنه مصاب بفيروس كورونا، لينهي اللاعب مزحته "الغريبة" بالضحك.

وهاجمت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية المهاجم الإسباني، متهمة إياه بالتهكم على وباء خطير أودى بحياة أكثر من أربعة آلاف شخص حتى الآن، الأمر الذي جعل الصحيفة تصف الأمر بالاستفزازي.

Diego Costa "coughing" at reporters in the mixed zone after the game against Liverpool at Anfield yesterday.



Absolute madman pic.twitter.com/6hjD6tg7pU — Footy Fooligans (@FootyFooIigans) March 12, 2020

كما سلط برنامج El Chiringuito الإسباني الشهير، الضوء على مزحة كوستا وسط أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد، الأمر الذي أثار استياء ضيوف البرنامج وعدم حسن تصرف اللاعب معتبرين إياه بالمزحة الثقيلة.

❌ Lamentable. La broma de Diego Costa en plena crisis por el coronavirus. #ElChiringuitoDeMegapic.twitter.com/nvB2OJEJX9 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 12, 2020

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وكان كوستا قد لفت الأنظار لسلوكه في لقطة خروجه من الملعب بعدما قام المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بتبديله في الشوط الثاني، ليصب جام غضبه بركل عبوات المياه، رغم أن التبديل قلب النتيجة رأسا على عقب وأهدى الفريق الإسباني التأهل لربع نهائي دوري الأبطال.

وأقصى أتلتيكو مضيفه الإنجليزي من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، عقب تغلبه عليه في مواجهة الإياب 3-2 بعد التمديد، ليضمن تأهله على حساب حامل اللقب بمجموع المباراتين بنتيجة 4-2.

المصدر: "تويتر"