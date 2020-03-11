بالفيديو.. تعرف على سبب بكاء حارس الزمالك على الهواء

لم يستطع حارس الزمالك المصري محمد أبو جبل حبس دموعه خلال مقابلة تلفزيونية عندما بدأ الحديث عن وقوف أفراد عائلته بجانبه خلال الفترة الأخيرة التي كانت عصيبة عليه حسب وصفه.

وأوضح أبو جبل خلال المقابلة أنه دائما ما ينال المساندة من أسرته ومن بينهم والدته التي يحرص على الحديث معها قبل كل مباراة وأنه دائما ما يتفاءل بها.

وأضاف أن أسرته تدعمه بشكل كبير وأنها كانت تشعر بحجم الضغوطات المحمولة عليه مع الزمالك في الفترة الأخيرة.

وقال أبو جبل: "أول ما بتيجي سيرة أمي قدامي أو أفتكرها مبعرفش أمسك نفسي وبعيط على طول. علاقتي بأمي مختلفة تماما وهي نقطة تحول في حياتي واعتمادي الأساسي كله عليها".

يذكر أن الزمالك تأهل إلى المربع الذهبي لدوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي الرياضي التونسي حامل لقب البطولة القارية في الموسمين الأخيرين.

المصدر: وكالات