"اليويفا" يؤجل مواجهتين "إيطاليتين إسبانيتين" في الدوري الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA، تأجيل مباراتين في ذهاب دور الـ16 للدوري الأوروبي، كان مقررا إقامتهما، غدا الخميس.

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي "اليويفا" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإنه تم تأجيل مباراتي إنتر ميلان الإيطالي وضيفه خيتافي الإسباني، وروما الإيطالي ومضيفه إشبيلية الإسباني.

As a result of the travelling restrictions between Spain and Italy imposed yesterday by the Spanish authorities, the following #UEL matches will not take place as scheduled tomorrow.



🇪🇸 Sevilla – AS Roma 🇮🇹

🇮🇹 Internazionale – Getafe 🇪🇸 — UEFA (@UEFA) March 11, 2020

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وأشار الموقع إلى أن القرار يأتي بسبب القيود المفروضة من السلطات الإسبانية على السفر من وإلى إيطاليا.

المصدر: وكالات