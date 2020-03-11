رسميا.. روما يعلن عدم خوض مباراة إشبيلية في الدوري الأوروبي بسبب كورونا

أعلن روما الإيطالي اليوم الأربعاء عن تعذر سفر بعثة الفريق إلى إسبانيا لمواجهة إشبيلية في مباراة ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي بسبب فيروس كورونا.

وجاء في بيان نادي العاصمة الإيطالية عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "لن يذهب روما إلى إسبانيا للعب مباراة الدوري الأوروبي ضد إشبيلية بسبب عدم الحصول على إذن من السلطات الإسبانية المحلية للهبوط في المطار، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل من قبل اليويفا".

لن يسافر #روما إلى إسبانيا من أجل مباراة الفريق أمام @SevillaFC_ARA في @EuropaLeague بعد عدم السماح للطائرة القادمة من إيطاليا بالهبوط في إسبانيا..



مزيد من التفاصيل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قريبًا. pic.twitter.com/wdc5qpQ3ve — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) March 11, 2020

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ومن المقرر أن تقام المباراة غدا الخميس على ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل النادي الأندلسي.

المصدر: وكالات