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رسميا.. روما يعلن عدم خوض مباراة إشبيلية في الدوري الأوروبي بسبب كورونا

الرياضة

رسميا.. روما يعلن عدم خوض مباراة إشبيلية في الدوري الأوروبي بسبب كورونا
Reuters
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أعلن روما الإيطالي اليوم الأربعاء عن تعذر سفر بعثة الفريق إلى إسبانيا لمواجهة إشبيلية في مباراة ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي بسبب فيروس كورونا.

وجاء في بيان نادي العاصمة الإيطالية عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "لن يذهب روما إلى إسبانيا للعب مباراة الدوري الأوروبي ضد إشبيلية بسبب عدم الحصول على إذن من السلطات الإسبانية المحلية للهبوط في المطار، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل من قبل اليويفا".

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ومن المقرر أن تقام المباراة غدا الخميس على ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل النادي الأندلسي.

المصدر: وكالات

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