بالفيديو..مهاجم يحتفل بهدفه عبر رسالة للجماهير بشأن فيروس كورونا

احتفل فرانشيسكو كابوتو، مهاجم ساسولو، بهدف خلال الفوز 3-0 على ضيفه بريشيا في الدوري الإيطالي لكرة القدم، يوم الاثنين، من خلال محاولة طمأنة الجماهير بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وسجل كابوتو هدفا بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 45 من المباراة التي أقيمت بدون جماهير بسبب فيروس كورونا، ثم ذهب للكاميرا ورفع ورقة مكتوبا عليها "كل شيء سيكون على ما يرام، أبقوا في منازلكم".

وأقيمت المباراة بعد وقت قصير من مطالبة اللجنة الأولمبية المحلية بتعليق كافة الأحداث الرياضية في البلاد، باستثناء المنافسات الدولية، حتى الثالث من أبريل المقبل، في محاولة لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد.

"Everything will be fine, stay at home"



Sassuolo striker Francesco Caputo celebrates his goal by issuing support to Italians regarding the coronavirus outbreak. pic.twitter.com/VoXS6Xfevt — Squawka News (@SquawkaNews) March 9, 2020

إقرأ المزيد

وأضاف كابوتو الهدف الثاني بعد مرور نحو ساعة من البداية، وأكمل جيريمي بوغا الثلاثية بالدقيقة 75 في سادس مباراة بالدوري تقام بدون جماهير منذ صدور القرار يوم الأربعاء الماضي.

ومع انتهاء 26 جولة في المسابقة يتصدر يوفنتوس البطولة برصيد 63 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، بينما يأتي إنتر ميلان في المركز الثالث برصيد 54 نقطة وله مباراة مؤجلة عقب خسارته 2-0 على ملعب يوفنتوس يوم الأحد.

المصدر: رويترز