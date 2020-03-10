 
مباشر
عاجل
الصحة الكويتية تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بـ"كورونا" ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 69

بالفيديو..مهاجم يحتفل بهدفه عبر رسالة للجماهير بشأن فيروس كورونا

الرياضة

بالفيديو..مهاجم يحتفل بهدفه عبر رسالة للجماهير بشأن فيروس كورونا
AFP MARCO BERTORELLO
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nex0

احتفل فرانشيسكو كابوتو، مهاجم ساسولو، بهدف خلال الفوز 3-0 على ضيفه بريشيا في الدوري الإيطالي لكرة القدم، يوم الاثنين، من خلال محاولة طمأنة الجماهير بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وسجل كابوتو هدفا بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 45 من المباراة التي أقيمت بدون جماهير بسبب فيروس كورونا، ثم ذهب للكاميرا ورفع ورقة مكتوبا عليها "كل شيء سيكون على ما يرام، أبقوا في منازلكم".

وأقيمت المباراة بعد وقت قصير من مطالبة اللجنة الأولمبية المحلية بتعليق كافة الأحداث الرياضية في البلاد، باستثناء المنافسات الدولية، حتى الثالث من أبريل المقبل، في محاولة لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد.

إقرأ المزيد
بالفيديو.. فاردي يفك النحس ويعود بليستر سيتي إلى نغمة الانتصارات
بالفيديو.. فاردي يفك النحس ويعود بليستر سيتي إلى نغمة الانتصارات

وأضاف كابوتو الهدف الثاني بعد مرور نحو ساعة من البداية، وأكمل جيريمي بوغا الثلاثية بالدقيقة 75 في سادس مباراة بالدوري تقام بدون جماهير منذ صدور القرار يوم الأربعاء الماضي.

ومع انتهاء 26 جولة في المسابقة يتصدر يوفنتوس البطولة برصيد 63 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، بينما يأتي إنتر ميلان في المركز الثالث برصيد 54 نقطة وله مباراة مؤجلة عقب خسارته 2-0 على ملعب يوفنتوس يوم الأحد.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا