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رسميا .. إيقاف الدوري الإيطالي بسبب فيروس كورونا

الرياضة

رسميا .. إيقاف الدوري الإيطالي بسبب فيروس كورونا
AFP Alberto PIZZOLI
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أعلن جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي، تعليق كافة الأنشطة الرياضية في الدولة، بما فيها مباريات "الكالتشيو"، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وأكد كونتي أنه سيتم تعميم القرار على إيطاليا بالكامل، وإيقاف كافة الأنشطة حتى 3 أبريل المقبل.

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وكانت اللجنة الأولمبية الإيطالية قد أوصت اليوم، بإيقاف جميع الأنشطة الرياضية حتى مطلع إبريل المقبل، وفرض حالة الطوارئ في البلاد للحد من تفشي الفيروس.

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ويأتي هذا بعد 24 ساعة من مطالبة وزير الرياضة الإيطالي فينشينزو سبادافورا بإيقاف فعاليات الدوري، مع تشديد الحكومة إجراءاتها نظرا لتفشي الفيروس في البلاد.

ويتصدر يوفنتوس فرق الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن لاتسيو الوصيف بعد مضي 26 جولة من عمر "الكالتشيو".

المصدر: وكالات

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