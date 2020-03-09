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أعلى هيئة رياضية في إيطاليا تطالب بتعليق كل الأحداث الرياضية بسبب كورونا

الرياضة

أعلى هيئة رياضية في إيطاليا تطالب بتعليق كل الأحداث الرياضية بسبب كورونا
Reuters
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دعت اللجنة الأولمبية الإيطالية اليوم الاثنين السلطات إلى تعليق كل الأحداث الرياضية حتى الثالث من أبريل المقبل وطلبت من الحكومة إصدار مرسوم لتنفيذ ذلك.

وبعد اجتماع لممثلين عن كل الاتحادات الرياضية الإيطالية قالت اللجنة الأولمبية الوطنية في بيان إنه يجب أن تكثف الحكومة من اجراءات مكافحة الفيروس.

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وأضاف البيان "حماية الصحة أولوية قصوى للجميع".

وأمرت الحكومة بالفعل بإقامة كل الأحداث الرياضية ومن بينها مباريات في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم خلف أبواب مغلقة لتجنب التجمعات التي قد تساعد على انتشار الفيروس.

يذكر أن إيطاليا الأكثر تضررا من الفيروس في "القارة العجوز".

المصدر: رويترز

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