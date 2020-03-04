رسميا.. تأجيل مباراة نابولي وإنتر ميلان ضمن كأس إيطاليا

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء، تأجيل مباراة إياب الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا بين نابولي وإنتر ميلان، إلى موعد لاحق، بسبب تفشي فيروس كورونا في شمال البلاد.

وكان من المقرر أن يواجه فريق نابولي ضيفه إنتر ميلان، غدا الخميس على ملعب "سان باولو".

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وجاء تأجيل مباراة نابولي وإنتر ميلان عقب اجتماع وافق فيه الطرفان على عدم إقامة المباراة في موعدها في ظل رغبتهم في خوضها بوجود الجماهير بعد التدابير الوقائية الأخيرة.

كما تقرر يوم أمس الثلاثاء، تأجيل مباراة الإياب الأخرى ضمن الدور قبل النهائي لمسابقة كأس إيطاليا بين يوفنتوس وضيفه ميلان، والتي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم، لنفس السبب وإلى أجل غير مسمى أيضا، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

وقررت السلطات الإيطالية في ظل انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وتفشي الوباء في إيطاليا، تأجيل بعض مباريات الدوري المحلي وإقامة البعض الآخر من دون جماهير.

وتملك الأندية خيار لعب المباريات بشكل طبيعي لكن خلف الأبواب الموصدة أو تأجيلها، وهو ما قد يتسبب في كارثة بنهاية الموسم بسبب المواعيد المتداخلة مع بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

المصدر: وكالات