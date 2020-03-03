تأجيل "موقعة" يوفنتوس وميلان

أفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" اليوم الثلاثاء، بأن السلطات في البلاد قررت تأجيل مباراة إياب الدور قبل النهائي لمسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

إقرأ المزيد

وكان من المقرر أن يواجه فريق يوفنتوس ضيفه ميلان في مباراة الإياب لمسابقة الكأس الأربعاء، على ملعب "أليانز ستاديوم" في مدينة في تورينو، لكنها تأجلت إلى أجل غير مسمى.

وحظرت السلطات إقامة أحداث رياضية في العديد من المناطق في إيطاليا رغم أن مباريات دوري الأضواء يمكن إقامتها بدون جماهير وهو خيار فضل مسؤولو الدوري الإيطالي عدم استخدامه.

المصدر: "رويترز"