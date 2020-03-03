رونالدو يترك تدريبات يوفنتوس ويعود إلى جزيرة ماديرا

أفادت تقارير صحفية بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، سافر إلى بلاده ليكون بجانب والدته التي نقلت إلى مستشفى بجزيرة ماديرا في البرتغال، إثر أصابتها بجلطة دماغية.

إقرأ المزيد

وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو" أن كريستيانو رونالدو غادر تدريب يوفنتوس، وهبط في مطار "فونشال" بالبرتغال، صحبة رفيقته جورجينا رودريغيز وابنه البكر كريتسيانو جونيور اليوم الثلاثاء، ليكون بجانب والدته.

ويأتي ذلك عشية مباراة يوفنتوس وضيفه ميلان المقررة غدا الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم.

وكان رونالدو "صاروخ ماديرا" قد أنقذ يوفنتوس من الهزيمة أمام ميلان بتسجيله هدف التعادل له في الوقت القاتل من مباراة الذهاب، التي جمعتهما يوم الخميس 13 فبراير الماضي، على ملعب "جوزيبي مياتزا" في ضواحي سان سيرو بمدينة ميلانو.

المصدر: وكالات