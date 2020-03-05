آل الشيخ يكشف سبب استقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي المصري

أوضح رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادى ألميريا الإسباني لكرة القدم، تركي آل الشيخ، أسباب استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري.

وقال المستشار السعودي في تدوينة نشرها أمس الأربعاء، عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "وصلتني الكثير من الاستفسارات والكثير من الأسئلة من أحبابي المحترمين من مصر الحبيبة، تستفسر عن سبب الاستقالة وتوقيتها.. أمر الآن بظروف صحية وارتباطات في العمل كبيرة، بالإضافة لتملك نادي ألميريا والشروع في المفاوضات لتملك نادي آخر في أوروبا أو أمريكا الجنوبية.. ففضلت الانسحاب والاحتفاظ بالأهلي في قلبي.. والجمعية العمومية وانتخابات النادي قريبة، ووقتها لكل حادث حديث".

وكان آل الشيخ، قدم الاثنين الماضي، استقالته من منصب الرئيس الشرفي لنادي الأهلي، ولم يوضح حينها كواليس قراره المفاجئ، الذي جاء بعدما تحسنت علاقته مع إدارة الفريق المصري، بعد زوال التوتر والخلافات التي عكرتها منذ العام 2018.

المصدر: حساب آل الشيخ على "فيسبوك"