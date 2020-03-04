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ريال مدريد ويوفنتوس يدخلان في صراع على خطف "الفتى الذهبي" هالاند

الرياضة

ريال مدريد ويوفنتوس يدخلان في صراع على خطف
RT
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كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي في تقرير له اليوم الأربعاء، أن الصيف المقبل سيشهد تنافسا قويا بين ريال مدريد ويوفنتوس على ضم النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم بوروسيا دورتموند.

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وقال "كالتشيو ميركاتو" إن ريال مدريد ويوفنتوس، إضافة إلى بعض الأندية الإنجليزية، سيتواصلون مع بوروسيا دورتموند في الصيف القادم، لمعرفة المبلغ المطلوب لبيع هالاند.

وأشار المصدر إلى أن ريال مدريد ويوفنتوس مستعدان لدفع أي مقابل مالي للحصول على خدمات النجم النرويجي الصاعد.

ومن المرجح أن يستغل الفريق الألماني رغبة تلك الأندية بالتعاقد مع النجم النرويجي الشاب، ويفتح مزادا على اللاعب لتحقيق أكبر استفادة مالية.

وانضم إيرلينغ هالاند (19 عاما) إلى صفوف بوروسيا دورتموند في يناير الماضي، قادما من فريق سالزبورغ النمساوي، وأحرز 12 هدفا في 9 مباريات مع الفريق الألماني، ليلفت أنظار كبار أوروبا.

المصدر: وكالات 

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