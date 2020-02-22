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هالاند يحفر اسمه بأحرف من ذهب في "البوندسليغا" ويعادل رقم رونالدو

الرياضة

هالاند يحفر اسمه بأحرف من ذهب في
Globallookpress
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حطم النرويجي الصاعد، إيرلينغ هالاند، رقما قياسيا في الدوري الألماني لكرة القدم، بعد انضمامه إلى صفوف بوروسيا دورتموند، في الميركاتو الشتوي الماضي، قادما من فريق سالزبورغ النمساوي.

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وأصبح الفتى "الذهبي" هالاند (19 عاما) أول لاعب في تاريخ "البوندسليغا" يسجل 9 أهداف في أول 6 مباريات له في الدوري، وذلك وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.

وسجل النجم النرويجي الشاب الهدف الثاني لفريقه في مرمى مضيفه فيردر بريمين (2-0)، في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 23 للدوري.

ورفع هالاند رصيده إلى 12 هدفا، أحرزها خلال 8 مباريات مع دورتموند في جميع المسابقات، إضافة إلى تمريرة حاسمة.

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" إلى أن هالاند يعتبر أكثر لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، تسجيلا للأهداف في جميع المسابقات، تحديدا منذ انضمامه إلى دورتموند في يناير الماضي، بالتساوي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس قبل مباراة الأخير ضد مضيفه سبال، اليوم السبت أيضا، ضمن الجولة 25 من الدوري الإيطالي.

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المصدر: وكالات 

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