الفتى "الذهبي" هالاند يواصل قصة عشقه للشباك (فيديو)

تغلب فريق بوروسيا دروتموند على مضيفه فيردر بريمن بهدفين نظيفين، في عقر داره، على ملعب في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ23 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وافتتح المدافع الفرنسي دان أكسيل زاغادو التسجيل للضيوف، في الدقيقة 52، قبل أن يأتي النجم النرويجي الصاعد إيرلينغ هالاند، ليواصل هوايته في تسجيل الأهداف، عند الدقيقة 66 من عمر المباراة التي جرت على "فيسير شتاديون" بمدينة بريمين.

ورفع بوروسيا دروتموند رصيده بعد هذا الفوز إلى 45 نقطة، ليقفز مؤقتا إلى مركز الوصافة في "البوندسليغا"، بينما توقف رصيد بريمن عند 17 نقطة، ويشغل المركز السابع عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: وكالات