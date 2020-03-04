هالاند يرد على اهتمام ريال مدريد بضمه ويكشف عن مثله الأعلى

صرح النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم تعليقا على أنباء اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه، بأن اهتمام الأندية الكبرى بضمه يعني أنه قام بعمل جيد.

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وقال هالاند، في تصريحات لمجلة "فور فور تو" ردا على أنباء اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه، خلال الفترة المقبلة: "من الجيد دائما أن تكون الأندية الكبرى مهتمة بضمي، فهذا يعني أنني قمت بعمل جيد".

وأفاد تقرير لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي في وقت سابق من اليوم الأربعاء أيضا، بأن الصيف المقبل سيشهد تنافسا قويا بين ريال مدريد ويوفنتوس على ضم إيرلينغ هالاند.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد ويوفنتوس مستعدان لدفع المقابل المالي للحصول على خدمات النجم النرويجي الصاعد "الفتى الذهبي"، ويقدر بنحو 75 مليون يورو.

وكشف هالاند عن مثله الأعلى، قائلا: "منذ طفولتي كان زلاتان إبراهيموفيتش، فأنا أحب عقليته وكيف يرى الأشياء بشكل مختلف، وأعتقد أنني دائما أحتاج للثقة التي يتحلى بها".

المصدر: وكالات