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دجوكوفيتش ينجو من الخسارة أمام مونفيس ويتأهل لمواجهة تسيتسيباس في نهائي بطولة دبي

الرياضة

دجوكوفيتش ينجو من الخسارة أمام مونفيس ويتأهل لمواجهة تسيتسيباس في نهائي بطولة دبي
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قلب الصربي نوفاك دجوكوفيتش تأخره بمجموعة أمام الفرنسي جيل مونفيس إلى فوز ثمين بمجموعتين مقابل مجموعة في المباراة التي جمعتهما اليوم في نصف نهائي بطولة دبي الإماراتية لكرة المضرب.

وفاجأ مونفيس منافسه الصربي المصنف الأول على العالم وكسر إرساله ثلاث مرات في المجموعة الأولى ليحسمها بواقع 6-2.

وفي المجموعة الثانية كان الأداء متكافئا بين اللاعبين وتعادلا بستة أشواط لكل منهما ليلجآ إلى شوط كسر التعادل (تايبريك) الذي تقدم به اللاعب الفرنسي بنتيجة 6-3 وكانت تفصله نقطة واحدة عن إنهاء المجموعة الثانية لمصلحته وبالتالي الفوز باللقاء وإقصاء النجم الصربي من البطولة.

ولكن النجم الصربي عاد من بعيد وانتفض معادلا النتيجة في الشوط الفاصل 6-6 قبل أن يحسمه لمصلحته بنتيجة 8-6 ويفوز بشق الأنفس بالمجموعة الثانية.

وفي المجموعة الثالثة انهار مونفيس وظهر ضعف لياقته بالمقارنة مع دجوكوفيتش الذي واصل اللعب على نفس الوتيرة ليفوز بالمجموعة بسهولة بنتيجة 6-1، ويفوز بالمباراة التي استغرقت ساعتين و35 دقيقة.

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وسيواجه دجوكوفيتش في المباراة النهائية للبطولة البالغ مجموع جوائزها حوالي 3 ملايين دولار، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الفائز في المباراة نصف النهائي الثانية على البريطاني دانييل إيفانز بمجموعتين دون رد، بواقع 6-2 و6-3، خلال ساعة واحدة و23 دقيقة.

المصدر: RT

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