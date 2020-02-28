سابالينكا تتأهل إلى نهائي بطولة الدوحة للتنس على حساب كوزنيتسوفا (فيديو)

حجزت البيلاروسية أرينا سابالينكا بطاقة نهائي بطولة الدوحة القطرية للتنس بعد فوزها على الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا بمجموعتين نظيفتين في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة.

وتأهلت سابالينكا للنهائي العاشر في مسيرتها بعد تخطيها عقبة كوزنيتسوفا في قبل النهائي بمجموعتين دون رد، بواقع:6-4 و6-3، خلال ساعة واحدة و13 دقيقة.

.@SabalenkaA is the 1st player into the final in Doha, defeating Kuznetsova 6-4, 6-3!#QTO2020pic.twitter.com/RLAJhXo2En — WTA (@WTA) February 28, 2020

وتسعى سابالينكا لإحراز اللقب السادس في مسيرتها الاحترافية.

On her debut in Doha, @SabalenkaA makes the final! And it's a 🔟th WTA Tour final in her career ---> https://t.co/IMeDrhpJhUpic.twitter.com/bodN9EK7yS — WTA (@WTA) February 28, 2020

وستواجه سابالينكا في نهائي البطولة البالغ مجموع جوائزها حوالي 3 ملايين دولار، الفائزة من مباراة نصف النهائي الثانية بين الاسترالية آشلي بارتي والتشيكية بيترا كفيتوفا.

المصدر: rsport.ria.ru