غوارديولا يلتقي مدرب برشلونة بعد الإطاحة بريال مدريد

كشف تقرير صحفي إسباني، عن لقاء جمع وكيكي سيتين مدرب برشلونة وبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عقب فوز الأخير 2-1 على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا على ملعب "سانتياغو بيرنابيو".

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن اللقاء لم يكن صدفة، وتم الإعداد له قبل أيام من مباراة السيتي وريال ومدريد، حيث نسق ممثلو سيتين مع غوارديولا، وأبلغوه أن مدرب برشلونة سيتابع المواجهة من الملعب، ويرغب في لقائه شخصيا عقب المباراة.

وأوضحت الصحيفة أن غوارديولا أبلغ ممثلي سيتين باسم الفندق الذي سيقيم به في مدريد، ولذلك حجز فيه مدرب الفريق الكتالوني ومساعده إيدير سارابيا.

🤖⚽ Setién-Guardiola, copa de vino tras la victoria en el Bernabéuhttps://t.co/unQxUq7alJ#FCbarcelona#Barça — Bot del F.C.B. (@FCBbot) February 28, 2020

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وتم اللقاء بين المدربين بعد انتهاء الفريق الإنجليزي من العشاء، وذهاب اللاعبين إلى غرفهم، فيما ظل غوارديولا مدرب برشلونة السابق في المطعم المتواجد بالدور الأخير في الفندق، ودعا سيتين للحضور.

ولم تكشف الصحيفة عن مدة الجلسة التي جمعت المدربين ولا طبيعة الحديث الذي دار بينهما، علما أن علاقة طيبة تجمعهما منذ زمن طويل.

ويتحضر برشلونة لمواجهة ريال مدريد الجريح أوروبيا، الأحد المقبل، خلال الجولة الـ26 من الليغا، ويتصدر البلوغرانا جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم حاليا، برصيد 55 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن الملكي، الوصيف.

المصدر: sport.es