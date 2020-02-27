مدرب برشلونة يلعب دور "الجاسوس" في مدريد قبل الكلاسيكو

سلطت صحيفة "ماركا" الإسبانية الضوء على تواجد مدرب برشلونة كيكي سيتين الأربعاء، في "سانتياغو بيرنابيو" لمتابعة مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقا للصحيفة الإسبانية فإن من بين 75,6 ألف متفرج في معقل الفريق "الملكي تواجد سيتين رفقة مساعده إيدير سارابيا، لتدوين بعض الملاحظات قبل موقعة الكلاسيكو الأحد المقبل، خلال الجولة الـ26 من الليغا، حول تحركات لاعبي ريال وتسجيل نقاط القوة والضعف.

🕵️‍♀️ ¿A QUIÉN ESTABA VIENDO EL ENTRENADOR DEL BARCELONA? 🕵️‍♀️



Quique Setién hizo de 'espía' en el Madrid-Cityhttps://t.co/Q1B3BJf3MD — Marca Claro Colombia (@MarcaClaroCol) February 27, 2020

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ورأى سيتين بشكل مباشر الخطر الذي يولده البرازيلي فينيسيوس على الجناح الأيسر والضغط المستمر في خط الوسط الذي يسببه لاعبو ريال مدريد على منافسهم.

وخسر الفريق "الأبيض" أمس أمام ضيفه مانشستر سيتي (1-2)، على ملعبه وأمام جمهوره، وسيحتاج الريال إلى ريمونتادا في مباراة الإياب التي سيلعبها في إنجلترا في الـ17 من مارس المقبل لخطف بطاقة التأهل من مانشستر سيتي.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم حاليا، برصيد 55 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن ريال مدريد، الوصيف.

المصدر: "ماركا" الإسبانية