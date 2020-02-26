مانشستر سيتي يصعق ريال مدريد في عقر داره بدوري الأبطال (فيديو)

حول مانشستر سيتي الإنجليزي تأخره بهدف أمام مضيفه ريال مدريد الإسباني إلى فوز ثمين 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح ريال مدريد باب التسجيل عن طريق نجمه إيسكو في الدقيقة الـ60 من عمر اللقاء، قبل أن يقلب الضيوف الطاولة على النادي الملكي بتسجيلهم هدفين متتاليين عن طريق كل من البرازيلي غابرييل خيسوس والبلجيكي كيفين دي بروين من ركلة جزاء في الدقيقتين 78 و83 على الترتيب.

وأنهى ريال مدريد المباراة بعشرة لاعبين بعد تعرض قائده سيرخيو راموس للطرد في الدقيقة 86، لنيله البطاقة الحمراء عقب عرقلة خيسوس ومنعه من الانفراد بالحارس تيبو كورتوا.

المصدر: RT