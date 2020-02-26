بالفيديو.. دجوكوفيتش يظهر مع راقصة شرقية و"حد السيف" على رأسه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريفا يظهر نجم كرة المضرب الصربي نوفاك دجوكوفيتش يرقص مع إحدى فنانات الرقص الشرقي على هامش مشاركته ببطولة دبي الإماراتية للتنس.

ويظهر في الفيديو دجوكوفيتش يرقص ويتمايل مع الراقصة وهي تحمل السيف، قبل أن تضعه على رأس النجم الصربي الذي نجح في حمله على رأسه بشكل متوازن وسط تشجيع الحضور.

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يذكر أن دجوكوفيتش توج بلقب بطولة دبي الإماراتية في أربع مناسبات أعوام 2009 و2010 و2011 و2013.

ويواجه النجم الصربي في وقت لاحق من اليوم، الألماني فيليب كولشرايبر، ضمن الدور ثمن النهائي من البطولة البالغ مجموع جوائزها حوالي 3 ملايين دولار.

المصدر: Tennis TV/twitter