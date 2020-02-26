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الروسي خاتشانوف يتأهل إلى ربع نهائي بطولة دبي

الرياضة

الروسي خاتشانوف يتأهل إلى ربع نهائي بطولة دبي
Globallookpress Peter Dovgan via www.imago-image
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حجز الروسي كارين خاتشانوف مقعدا له في الدور ربع النهائي لبطولة دبي الإماراتية لكرة المضرب، البالغ مجموع جوائزها حوالي 3 ملايين دولار، على حساب النمساوي دينيس نوفاك.

وتغلب خاتشانوف على منافسه النمساوي، بمجموعتين مقابل لا شيء، بنتيجة: 6-3 و6-4 في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء، واستغرق ساعة واحدة و14 دقيقة.

وسيواجه خاتشانوف البالغ 23 عاما في الدور القادم، الفائز من مواجهة الصربي نوفاك دجوكوفيتش والألماني فيليب كولشرايبر.

المصدر: rsport.ria.ru

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