الروسي خاتشانوف يتأهل إلى ربع نهائي بطولة دبي

حجز الروسي كارين خاتشانوف مقعدا له في الدور ربع النهائي لبطولة دبي الإماراتية لكرة المضرب، البالغ مجموع جوائزها حوالي 3 ملايين دولار، على حساب النمساوي دينيس نوفاك.

وتغلب خاتشانوف على منافسه النمساوي، بمجموعتين مقابل لا شيء، بنتيجة: 6-3 و6-4 في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء، واستغرق ساعة واحدة و14 دقيقة.

Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в ОАЭ 👍https://t.co/pOpyRdwLNBpic.twitter.com/tfXEbbCx7h — Спорт-Экспресс (@sportexpress) February 26, 2020

وسيواجه خاتشانوف البالغ 23 عاما في الدور القادم، الفائز من مواجهة الصربي نوفاك دجوكوفيتش والألماني فيليب كولشرايبر.

المصدر: rsport.ria.ru