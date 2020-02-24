رسميا.. إلغاء مباراة الأهلي والزمالك بسبب عدم حضور فريق الزمالك إلى الملعب
ألغى الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا مباراة القمة بين الأهلي والزمالك باستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري لكرة القدم لعدم حضور فريق الزمالك إلى ملعب المباراة.
وتقرر تأجيل المباراة لمدة 60 دقيقة بسبب عدم وصول حافلة فريق الزمالك بسبب الزحام المروري وسوء الأحوال الجوية.
🔴 تأجيل القمة لمدة ساعة بسبب الأمطار.... 🇪🇬🏆#EFApic.twitter.com/AxddCGh6hM— EFA.eg (@EFA) February 24, 2020
ثم أعطى الحكم مهلة مدتها 30 دقيقة من أجل وصول الزمالك، ولكن الفريق الأبيض أعلن تعطل حافلته وعدم وصول لاعبيه لاستاد القاهرة بعدما أكد في وقت سابق خوض اللقاء بلاعبيه الناشئين.
🔴 نأسف لهذا المشهد ...— EFA.eg (@EFA) February 24, 2020
وستطبق اللائحة
علما بأنه تم التنسيق مع الأمن وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة.#EFApic.twitter.com/F7X0qOKY4h
ووقف لاعبو الأهلي وحكم اللقاء دقيقة حدادا على وفاة الراحل عمرو فهمي سكرتير عام الاتحاد الإفريقي الأسبق، قبل أن يقف الحكم منتصف الملعب حتى انتهاء الفترة القانونية، قام خلالها لاعبو الأهلي بإجراء عمليات التسخين، وبعد تأخر زاد عن المدة المقررة رسميا وهي 20 دقيقة، وبزمن وصل إلى 30 دقيقة، أعلن الحكم عن انتهاء المباراة بشكل رسمي.
ومن المقرر أن تحال أحداث المباراة لاتحاد الكرة، لتطبيق اللائحة وفقا لتقارير الحكام والمراقبين، ودراسة ظروفها من جميع النواحي، حيث ينتظر أن يتم إعلان فوز الأهلي بنتيجة 3-0 بالتغيب، والانتظار لمعرفة إن كان هناك عقوبات قد تطال الزمالك، أو الاقتناع بأسباب عدم الحضور.
المصدر: وكالات