رسميا.. تأجيل قمة الأهلي والزمالك لساعة وتعطل حافلة لاعبي "القلعة البيضاء" في الطريق إلى الملعب

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل انطلاق لقاء القمة بين الأهلي والزمالك ، المقرر اليوم الاثنين، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم .

وأعلن الاتحاد المصري تأجيل المباراة المقررة في تمام الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي لمدة ساعة بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

ووصل طاقم حكام لقاء القمة بقيادة الليتواني جيديميناس ماسيكا، متأخرا، إلى ستاد القاهرة، قبل الموعد الأصلي لانطلاق اللقاء بحوالي 30 دقيقة.

ووصلت حافلة النادي الأهلي لملعب المباراة، متأخرة أيضا حوالي 45 دقيقة، بينما لم تصل حافلة نادي الزمالك بعد.

وحسب مصادر في الاتحاد، سينزل حكام اللقاء إلى أرض الملعب في الموعد الجديد عند الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة، وفي حال وجود فريق الأهلي، سيتم انتظار فريق الزمالك لمدة 20 دقيقة، وفي حال عدم وصول الفريق، سيعلن الحكم انتهاء المباراة، وبالتالي إعلان الزمالك خاسرا 3-0 حسب اللوائح.

المصدر: وكالات