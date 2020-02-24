الزمالك يواجه الأهلي بفريق الناشئين

تداولت العديد من المواقع المصرية أن مجلس إدارة الزمالك قرر اللعب بفريق الناشئين في مواجهة الأهلي، في مباراة القمة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وكان الزمالك قد أعلن رفضه مواجهة الأهلي، اعتراضا على رفض تأجيل المباراة وفرض عقوبات قاسية على لاعبي الفريق عقب أحداث السوبر المصري.

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ومن المنتظر إقامة مباراة الأهلي والزمالك، اليوم الاثنين في تمام الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي في استاد القاهرة الدولي.

وجاء قرار مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بخوض مباراة الأهلي بمجموعة من الناشئين حتى لا يتعرض الفريق لعقوبة خصم النقاط من مسابقة الدوري الممتاز.

وتنص عقوبة الانسحاب من أي مباراة من مسابقة الدوري الممتاز، باعتبار الفريق المنسحب مهزوما بنتيجة 2-0، بالإضافة إلى خصم 6 نقاط من رصيده في نهاية الموسم.

وكان مجلس إدارة الزمالك قرر مساء أمس الأحد، بالإجماع، عدم استكمال مباريات الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، التي وصفها مجلس "القلعة البيضاء" عبر موقع النادي الرسمي بأنها غير شرعية.

المصدر: وكالات