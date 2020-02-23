الزمالك يقرر عدم استكمال مباريات الدوري المصري

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار، مرتضى منصور بالإجماع عدم استكمال مباريات الدوري المصري الممتاز، في ظل وجود اللجنة الخماسية غير الشرعية برئاسة عمرو الجنايني.

وجاء هذا القرار بعد تتويج الزمالك بلقب بطل كأس السوبر، يوم الخميس الماضي، على حساب غريمه التقليدي الأهلي، بفوزه عليه بركلات الترجيح (4-3)، في النهائي الذي جرى بينهما على استاد محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

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وشهدت نهاية المباراة أعمال شغب واستفزاز للجماهير وشجار بين بعض اللاعبين، أدت إلى فرض عقوبات صارمة على الطرفين.

وقررت اللجنة في ضوء الاطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة، ما يلي:

إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك، حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل واحد منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي، مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك بمبلغ قدره 100 ألف جنيه.

منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

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وكان من المقرر أن يحل الزمالك ضيفا على الأهلي، غدا الاثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويتربع الأهلي على عرش صدارة الدوري برصيد 45 نقطة (15 مباراة)، مبتعدا بفارق 13 نقطة عن وصيفه المقاولون العرب.

بينما يشغل الزمالك المركز الثالث برصيد 31 نقطة، حصدها من 15 مباراة أيضا.

المصدر: "zamalek.com" + وكالات