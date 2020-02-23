اتحاد الكرة يؤكد صحة المواد وطريقة الحصول عليها المتعلقة "بالسوبر المصري"

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، أن لجنة الانضباط والأخلاق اتخذت قراراتها بشأن أحداث "السوبر المصري" بناء على مواد رسمية التقطتها كاميرات الشركة الناقلة للمباراة.

وأوضح الاتحاد المصري، إن لجنة الانضباط والأخلاق استندت إلى مواد فيديو رسمية التقطتها كاميرات الشركة الناقلة للمباراة والمتعاقدة مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

إقرأ المزيد

وأضاف الاتحاد المصري أن مندوبيه المكلفين بمتابعة عمل تقنية "VAR" التي طبقت في المباراة من خلال 16 كاميرا غطت كل جوانب الملعب ومن كل الزوايا، تسلموا هذه المواد رسميا.

وأوضح الاتحاد المصري أنه يحتفظ بكل هذه المواد المصورة ومستندات تسلمها رسميا من الجهة المختصة، مؤكدا أنه على أتم استعداد لاطلاع أي من طرفي المباراة عليها للتأكد من صحتها وما ورد فيها.

واتخذت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعها أمس السبت، عدة قرارات صارمة بخصوص أحداث مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك، التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

المصدر: وكالات