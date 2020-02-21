اشتباكات عنيفة بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب مباراة السوبر المصري (فيديو)

نشب شجار عنيف بين لاعبي الأهلي والزمالك مباشرة بعد مباراة كأس السوبر المصري التي جمعتهما أمس الخميس في الإمارات، وانتهت بفوز الزمالك بركلات الترجيح وتتويجه باللقب.

ودخل لاعبو الفريقين في شجار عنيف فور إحراز عبد الله جمعة الركلة الحاسمة، وتوجهه مع باقي لاعبي الزمالك إلى مدرجات النادي الأهلي للاحتفال باللقب.

ورصدت الكاميرا، قائد نادي الزمالك، محمود عبد الرزاق "شيكابالا"، وهو يرسل إشارات بذيئة إلى جماهير الأهلي، التي ردت عليه بصافرات الاستهجان، لتعم حالة من الفوضى أرضية الملعب والمدرجات.

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وتوعد الاتحاد المصري لكرة القدم المتورطين في تلك الأحداث، حيث أكد في بيان أنه أحال الأحداث التي أعقبت مباراة الزمالك والأهلي إلى لجنة الانضباط، وسيتم بحثها قبل اتخاذ قرارات مناسبة في حق المتسببين فيها.

المصدر: وكالات