أول قرار من الاتحاد المصري بعد أحداث مباراة الزمالك والأهلي في كأس السوبر

أصدر اتحاد الكرة المصري، أمس الخميس، بيانا شكر فيه مجلس أبو ظبي الرياضي لتنظيمه السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، كما أكد أنه أحال الأحداث التي أعقبت المباراة إلى لجنة الانضباط.

وجاء في البيان: "وجه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني عميق شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في مجلس أبو ظبي الرياضي، لدوره الكبير في نجاح تنظيم السوبر المصري بملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية".

إقرأ المزيد

وأكد الاتحاد المصري أن "هذا النجاح الكبير الذي خرجت به هذه البطولة الخاصة لم يكن مفاجأة بل تم الإعداد له جيدا ولاقى كل التعاون من كافة شركاء النجاح للاتحاد المصري لكرة القدم، وفي مقدمتهم مجلس أبو ظبي الرياضي وشركة برزينتيشن، راعية الكرة المصرية".

وهنأ الاتحاد المصري نادي الزمالك الذي توج بكأس السوبر على حساب الأهلي، بفوزه عليه أمس الخميس بركلات الترجيح 4-3، بعد نهاية مباراتهما بالتعادل السلبي، كما تمنى حظا أطيب للنادي الأهلي.

وأشار البيان إلى أن الأحداث التي شهدها العرس الرياضي بعد انتهاء المباراة والتصريحات المسيئة من بعض المسؤولين ضد الاتحاد، سيتم بحثها جيدا من قبل لجنة الانضباط والأخلاق، بعد الاطلاع على تقريري مراقب ومنسق المباراة، ومواجهتها بما يناسبها من قرارات، لتحفظ هيبة الكرة المصرية التي كانت محط أنظار العالم العربي في مهرجان رياضي كبير شهد له الجميع بحسن التنظيم والإعداد.

المصدر: الاتحاد المصري