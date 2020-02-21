مرتضى منصور ينتقد رئيس الاتحاد المصري لتقبيله رأس نجم نادي الأهلي

انتقد رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عمرو الجنايني، بسبب تقبيله لوليد سليمان لاعب الأهلي، عقب مباراة السوبر، التي أقيمت أمس في الإمارات.

وقال منصور لقناة الزمالك: "مبروك لكل جماهير النادي، ربنا نصرنا بسبب المتربصين".

وتابع رئيس الزمالك: "الجنايني الزملكاوي بسبب رعبه من الأهلي، وضع قبلة على رأس وليد سليمان، رغم عدم مشاركته اليوم (أمس)".

واستطرد: "مين وليد سليمان الذي يرتدي خاتم كله سحر وشعوذه".

وأكمل منصور: "لماذا لا تقبل (يا الجنايني) رأس أحمد مرتضى وأمير اللذين حققا الكأس، عرفت أنك غير زملكاوي".

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري بعد فوزه على غريمه الأهلي بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما في ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، بالتعادل السلبي.

المصدر: وكالات