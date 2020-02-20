ميسي يكشف عن ميول أطفاله واللاعبين المفضلين ودور أنتونيلا

كشف قائد فريق برشلونة والمنتخب الأرجنتيني النجم ليونيل ميسي أن أولاده الثلاثة يحبون كرة القدم، ويذهبون معه إلى الملعب والتدريب، ويقضي معهم الكثير من الوقت.

وتحدث ميسي في حوار مطول مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن حياته الشخصية، قائلا: "أحب الروتين في مهنتي وفي حياتي الشخصية.. حياتي طبيعية جدا، ننتبه للأطفال ولحسن الحظ مهنتي تسمح لي بقضاء الكثير من الوقت مع أطفالي، بعد التدريب أذهب لتناول الطعام مع أنتونيلا وقضاء الوقت مع الأطفال، أسألهم عن النشاطات التي قاموا بها، وأبقى معهم حتى النوم".

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وأضاف ميسي: "يومي الثلاثاء والخميس يمارس الأطفال كرة القدم ونأخذهم إلى المدينة الرياضية والمدرسة".

وتابع قوله حول زوجته روكوزو: "أنتونيلا تعرفني جيدا، وتعرف كيف تجعلني سعيدا وتخرجني من عالم كرة القدم، هي شخص مهم جدا بالنسبة لي".

وكشف ميسي أن: "تياغو وماتيو يعشقان كرة القدم، يتواجدان معي في التدريبات أحيانا، يطرحان الكثير من الأسئلة ليس فقط عن برشلونة بل عن بعض الفرق الأخرى في العالم خاصة تياغو".

وعن اللاعبين المفضلين بالنسبة لنجليه: "تياغو يحب العديد من النجوم، يتحدث كثيرا عن لويس سواريز، غريزمان، أرتورو فيدال بسبب شعره، وأيضا كيليان مبابي وكريستيانو رونالدو ونيمار".

وحول الحديث عن برشلونة، قال: "أحب برشلونة رغم أنني افتقد روزاريو، برشلونة هي منزلي وأمضيت فيها وقتا أطول من الأرجنتين، أعيش حياة أحبها كثيرا".

المصدر: وكالات