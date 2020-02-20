ميسي يتحدث عن ماضيه وحاضره ومستقبله مع برشلونة وعن رونالدو

أجرى الأرجنتيني ليونيل ميسي حوارا مطولا مع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، تطرق خلالها للعديد من التساؤلات الخاصة بالماضي والحاضر وخططه المستقبلية، ومتحدثا عن البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبدأ ميسي حديثه بالرد على سؤال حول الفارق بين ظهوره للمرة الأولى في برشلونة منذ 16 سنة والآن وهو قائد للفريق، قائلا: "من الواضح أن هناك العديد من التغيرات، لقد مرت سنوات عديدة منذ ذلك الحين، وحدث لي العديد من الأشياء على المستوى الرياضي والحياة الشخصية، الآن أنا متزوج وعندي 3 أطفال وأمتلك سنوات عديدة من الخبرة".

وعن رأيه بمستوى رونالدو: "تسجيله للأهداف أمر طبيعي، هو مهاجم لا يصدق ويحب هز الشباك، ويفعل ذلك في أي يوم يلعب به ويمتلك العديد من الخواص الجيدة كمهاجم".

وأضاف ميسي: "ريال تأثر بكل تأكيد برحيله، حيث خسروا العديد من الأهداف، هو أيضا يمنحك العديد من المميزات، لأنه لاعب يسجل 50 هدفا في الموسم، والآن هم لا يمتلكون ذلك".

وتحدث ميسي عن مستقبله مع برشلونة، قائلا: "قلت بالفعل في عدة مرات، أن فكرتي هي الاستمرار مع النادي طالما أن الناس هنا يرغبون بذلك، لن تكون هناك أي مشكلة، لدينا مشروع رابح يطمح لتحقيق الفوز بجميع الألقاب، لذلك أريد البقاء والفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى".

وأوضح مسألة الشرط الجزائي الذي يسمح له بالرحيل عن برشلونة دون أي غرامات في الصيف، قائلا: "في الواقع كان لدي هذه الإمكانية ليس فقط بسبب هذا البند، كان يمكنني الرحيل عن النادي أكثر من مرة وسط اهتمام من أندية أخرى، ولكن ذلك لم يحدث وأكررها مرة أخرى لم أغادر ولن أرحل طالما النادي يريد استمراري".

المصدر: وكالات