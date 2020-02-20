ميسي يرحب بعودة نيمار

رحب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، بإمكانية عودة البرازيلي نيمار إلى صفوف الفريق الكتالوني من جديد، في حال الوصول إلى اتفاق رسمي مع ناديه باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.

إقرأ المزيد

وقال ميسي في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الخميس: "نعم، طلبت من الإدارة ضم نيمار في الصيف الماضي، واللاعب حاول العودة إلى كامب نو مرة أخرى".

واعترف النجم الأرجنتيني بأن طريقة رحيل زميله البرازيلي في صيف 2017 كانت مزعجة وغير لائقة، ولكن نيمار يدرك الآن الخطأ الذي قام به ويسعى إلى تصحيحه باللعب في صفوف الفريق مرة أخرى.

وأبدى ميسي سعادته بوجوده مع "البلوغرانا" رغم المشاكل الأخيرة، مؤكدا أنه لا يفكر في الرحيل خلال صيف 2020.

المصدر: وكالات