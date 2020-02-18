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شاهد.. الفتى "الذهبي" هالاند يذيق "الأمراء" الأمرين

الرياضة

شاهد.. الفتى
AFP Tobias SCHWARZ
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قاد المهاجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند فريقه بوروسيا دورتموند للفوز على ضيفه باريس سان جيرمان (2-1) في اللقاء الذي جمعهما الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وأحرز الفتى "الذهبي" إيرلينغ هالاند (19 عاما) هدفين لفريق بوروسيا دورتموند في الدقيقتين (69 و77)، وتخللهما هدف البرازيلي نيمار نجم الفريق الفرنسي في مرمى مضيفه الألماني عند الدقيقة 75 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في مدينة دورتموند.

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وسيتجدد اللقاء بين الفريقين في مباراة الإياب يوم الأربعاء 11 مارس المقبل، على ملعب "بارك دي برانس - Parc des Princes" في العاصمة الفرنسية باريس.

المصدر: RT

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