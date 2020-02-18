شاهد.. ليفربول يسقط أمام أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال
AFP OSCAR DEL POZO
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حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزا ثمينا على ضيفه ليفربول (1-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، وذلك في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ويدين الفريق الإسباني بالفضل في انتصاره للاعبه ساول نيغويز الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "للروخي بلانكوس" مبكرا في الدقيقة الرابعة من انطلاق صفارة بداية اللقاء على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".
February 18, 2020
وستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأربعاء 11 مارس المقبل، على ملعب "أنفيلد" بمدينة ليفربول.
المصدر: RT