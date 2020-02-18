التشكيلة الأساسية لـ"ملحمة" أتلتيكو مدريد وليفربول

تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة اليوم الثلاثاء في الساعة (20:00) بتوقيت غرينيتش، إلى ملعب "واندا ميتروبوليتانو" الذي سيكون مسرحا للقاء المرتقب بين أتلتيكو وليفربول.

وسيبدأ الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، بالتشكيلة الأساسية التالية "للروخي بلانكوس"، ضد ضيفه الإنجليزي:

بينما اختار الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول التشكيلة الأساسية التالية، ضد مضيفه الإسباني "الروخي بلانكوس":

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المصدر: "@AtleticodeMadrid/@LiverpoolFC"